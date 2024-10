Avetrana: il Comune presenta ricorso per la rettifica e sospensione della serie “Avetrana – Qui non è Hollywood” (Di martedì 22 ottobre 2024) Il sindaco Antonio Iazzi preoccupato per l’immagine della comunità dopo la rappresentazione dell’omicidio di Sarah Scazzi, chiede una visione anticipata della serie in onda su Disney+. L’amministrazione comunale di Avetrana, guidata dal sindaco Antonio Iazzi, ha ufficialmente presentato un ricorso cautelare d’urgenza per richiedere la rettifica del titolo della serie televisiva “Avetrana – Qui non è Hollywood” e la sua immediata sospensione. La serie, incentrata sull’omicidio della quindicenne Sarah Scazzi avvenuto nel Comune tarantino nel 2010, è prevista per la trasmissione su Disney+ a partire dal 25 ottobre. Nella nota diffusa dal sindaco Iazzi, si sottolinea l’importanza di visionare la serie in anteprima per verificare se la rappresentazione di Avetrana possa risultare diffamatoria. Puntomagazine.it - Avetrana: il Comune presenta ricorso per la rettifica e sospensione della serie “Avetrana – Qui non è Hollywood” Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Il sindaco Antonio Iazzi preoccupato per l’immaginecomunità dopo la rapzione dell’omicidio di Sarah Scazzi, chiede una visione anticipatain onda su Disney+. L’amministrazione comunale di, guidata dal sindaco Antonio Iazzi, ha ufficialmenteto uncautelare d’urgenza per richiedere ladel titolotelevisiva “– Qui non è” e la sua immediata. La, incentrata sull’omicidioquindicenne Sarah Scazzi avvenuto neltarantino nel 2010, è prevista per la trasmissione su Disney+ a partire dal 25 ottobre. Nella nota diffusa dal sindaco Iazzi, si sottolinea l’importanza di visionare lain anteprima per verificare se la rapzione dipossa risultare diffamatoria.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Avetrana - la vera storia dietro la serie Disney+ - Su Disney+ è in arrivo – anche se il Comune ha chiesto la sospensione e la rettifica immediata del titolo – Avetrana – Qui non è Hollywood, la serie diretta da Pippo Mezzapesa e basata sul libro Sarah la ragazza di Avetrana scritto da Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni che racconta uno dei casi... (Today.it)

Avetrana vuole bloccare la serie su Sarah Scazzi : «Ci mette in cattiva luce - noi dipinti come retrogradi e omertosi» - Ci sono eventi che segnano per sempre i destini di un luogo. Cogne, per esempio. Due anni fa Annamaria Franzoni, che ha scontato una condanna a 16 anni per l?omicidio del figlio Samuele,... (Ilmessaggero.it)

Il sindaco di centrosinistra di Avetrana vuol fermare la serie di Disney+ - "Avetrana – Qui non è Hollywood", questo il titolo, ha infatti suscitato l'indignazione dell'amministrazione comunale del paese omonimo in provincia di Taranto. . Per ora, la solerzia del sindaco e dell'amministrazione comunale di Avetrana ha fatto una gran pubblicità all'opera di Disney+. Una porta verso gli inferi dai quali non si fa ritorno. (Iltempo.it)