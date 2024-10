Avengers: Doomsday, tutto pronto: i fratelli Russo svelano quando inizieranno le riprese (Di martedì 22 ottobre 2024) I Marvel Studios concentreranno tutte le loro forze produttive nei prossimi due film sugli Avengers in arrivo al cinema Uno degli annunci più importanti dell'anno è arrivato la scorsa estate al San Diego Comic-Con, quando Kevin Feige è salito sul palco della Sala H per annunciare che Robert Downey Jr. sarebbe tornato alla Marvel per interpretare il Dottor Destino in Avengers: Doomsday (precedentemente intitolato The Kang Dynasty). Feige ha anche annunciato che Anthony e Joe Russo sarebbero tornati all'ovile per dirigere Doomsday e il suo seguito, Avengers: Secret Wars, mentre Stephen McFeely, sceneggiatore Marvel, sarà incaricato di scrivere la sceneggiatura. Il film primo dei due uscirà in tutto il mondo il 1° maggio 2026, ma non era ancora chiaro Movieplayer.it - Avengers: Doomsday, tutto pronto: i fratelli Russo svelano quando inizieranno le riprese Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di martedì 22 ottobre 2024) I Marvel Studios concentreranno tutte le loro forze produttive nei prossimi due film sugliin arrivo al cinema Uno degli annunci più importanti dell'anno è arrivato la scorsa estate al San Diego Comic-Con,Kevin Feige è salito sul palco della Sala H per annunciare che Robert Downey Jr. sarebbe tornato alla Marvel per interpretare il Dottor Destino in(precedentemente intitolato The Kang Dynasty). Feige ha anche annunciato che Anthony e Joesarebbero tornati all'ovile per dirigeree il suo seguito,: Secret Wars, mentre Stephen McFeely, sceneggiatore Marvel, sarà incaricato di scrivere la sceneggiatura. Il film primo dei due uscirà inil mondo il 1° maggio 2026, ma non era ancora chiaro

