ASCOLTI TV 21 OTTOBRE 2024 | LA PREMIERE DI MIKE 195% GF 182% DISASTRO RAI2 TRA SE MI LASCI NON VALE 18% BINARIO 2 23% E LA PORTA MAGICA 31%

ASCOLTI TV 21 OTTOBRE 2024: LA PREMIERE DI MIKE (19,5%), GF (18,2%), DISASTRO RAI2 TRA SE MI LASCI NON VALE (1,8%), BINARIO 2 (2,3%) E LA PORTA MAGICA (3,1%)

ASCOLTI TV 21 OTTOBRE 2024 • Lunedì • ASCOLTI tv del 21 OTTOBRE 2024, con i debutti di BINARIO 2, La PORTA MAGICA e Se Mi LASCI Non VALE. Ecco tutti i dati. 

Gruppi R A I24H – 2892 35.54PT – 7415 36.15 M E D I A S E T24H – 3105 38.16PT – 7344 35.81 

Tg1 Mattina – 398 10.79 Tg1 – 909 19.62 UnoMattina – 826 18.45 Storie Italiane – 721 17.39Storie Italiane – 835 17.54 E' Sempre Mezzogiorno! – 1557 17.04 Tg1 + Economia – 2924 24.46 + 2234 18.72 Aspettando La Volta Buona – 1388 11.99La Volta Buona – 1313 13.55 Il Paradiso delle Signore – 1580 18.96 Tg1 – 1350 16.75 Pres. La Vita in Diretta – 1552 19.54 La Vita in Diretta – 1956 21.05 Reazione a Catena – 2504 19.39 Reazione a Catena – 3652 22.39 Tg1 – 4540 23.44 Cinque Minuti + Affari Tuoi – 4586 22.46 + 5595 26.36MIKE – 3400 19.51 Storie di Sera – 1288 11.40 + 584 8.52 Prima Pagina Tg5 – 627 20.65 Tg5 – 973 20.

GUIDA TV 21 OTTOBRE 2024 : GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA L’ASCOLTO DELLA SERIE SU MIKE - Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rai1 21:30 23:30 Mike new Storie di Sera Serie Tv Talk Show Rai2 21:20 23:30 Se Mi Lasci Non Vale new 90°Minuto del Lunedì Reality Show Talk Show Rai3 21:20 00:00 Lo Stato delle Cose Tg3 Linea Notte Talk Show Notiziario Rete 4 21:25 01:00 Quarta Repubblica The ... (Bubinoblog)

PALINSESTI 27 OTTOBRE-2 NOVEMBRE 2024 : I CASI DI TERESA BATTAGLIA - STUCKY E REPORT - Qualsiasi altro canale utilizzato, verrà ignorato. Palinsesti Rai, Mediaset, La7, Tv8 e Nove dal 27 ottobre al 2 novembre 2024 Rai1 D: Sempre al Tuo Fianco (6/6) fine L: Ninfa Dormiente (1/3) new M: Ninfa Dormiente (2/3) 1°Tv M: Il Diritto di Contare G: Don Matteo 14 (3/10) 1°Tv V: Tale e Quale Show (7/8) S: Ballando Con Le Stelle (6/12) Canale 5 D: La Rosa della Vendetta 1°Tv L: Grande ... (Bubinoblog)

