Ilrestodelcarlino.it - Amazon, a Bologna arriva la consegna in giornata

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di martedì 22 ottobre 2024), 22 ottobre 2024 - Una bella novità per chi ha fretta di fare acquisti. Per chi va sempre di corsa e magari preferisce comprare ciò che serve con un semplice clic, facendo shopping online:l'opzione diincon. Una possibilità che avranno i clienti Prime, come succede già in altre città. Sydney, Australia - 2020-10-17prime boxes and envelopes delivered to a front door of residential building. "Lanciata per la prima volta in Italia nel 2018, nelle città di Roma e Milano, l'opzione diinaiuta i clienti Prime - spiegano da- ad ottenere ciò che amano e di cui hanno bisogno ancora più velocemente.