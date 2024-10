Tg24.sky.it - Uber Eats, accordo storico con sindacati: quasi 4 milioni risarcimento ai rider licenziati

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Undi portata storica per la tutela dei. Hanno espresso grande soddisfazione Uiltemp e Uiltrasporti per l'siglato presso il ministero del Lavoro conItalia. "Un risultato che rappresenta un importante avvio nelle relazioni sindacali nel settore della gig economy: questo- proseguono le due categorie della Uil - unico nel suo genere, sancisce per la prima volta il riconoscimento di diritti fondamentali, tutele e sicurezza per i, finora considerati lavoratori autonomi, privi delle garanzie tipiche del lavoro dipendente. Il lungo e complesso negoziato ha portato a una serie di misure che offrono sia risarcimenti per i licenziamenti avvenuti in seguito alla cessazione delle attività diin Italia, sia opportunità di ricollocamento nel mercato del lavoro. Tra queste, incentivi economici fino a 11.