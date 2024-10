Tpi.it - Traffico di migranti, sgominata organizzazione internazionale attiva in 7 province italiane

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Favorivano l’arrivo in Italia diirregolari e, successivamente, li aiutavano a raggiungere il Nord Europa. Per questo tredici persone sono state arrestate in diverse cittàcon l’accusa di far parte di unacriminale radicata in Turchia e Iraq, con diramazioni – oltreché nel nostro Paese – anche in Francia e Grecia. Gli arresti sono scattati nel mattino di oggi, lunedì 21 ottobre, nelledi Bologna, Brescia, Crotone, Roma, Imperia, Milano e Vibo Valentia. L’inchiesta – coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro – è condotta dalla Guardia di finanza di Crotone e dallo “Scico”, il reparto delle fiamme gialle specializzato in investigazioni sulla criminalità organizzata.