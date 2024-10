Stop ai test d’ingresso a Medicina, tutte le criticità della riforma: “Esuberi, precarietà e il baronato tornerà protagonista” (Di lunedì 21 ottobre 2024) La riforma delle modalità di accesso ai corsi di laurea in Medicina e chirurgia non avrà alcun impatto sulla drammatica carenza di personale che oggi osserviamo negli ospedali italiani. Anzi, l’aumento del numero totale degli studenti porterà, a partire dal 2030, ad avere decine di migliaia di medici in esubero rispetto al fabbisogno del Sistema sanitario nazionale. Con il rischio che questa precarietà spiani la strada al “discount” delle prestazioni mediche della sanità privata: i disoccupati accetteranno contratti al ribasso pur di lavorare, con il conseguente crollo della qualità delle prestazioni. Ne sono convinte le associazioni maggiormente rappresentative della categoria, Giovani Medici per l’Italia (Gmi), Anaao Giovani e Associazione Liberi Specializzandi. Ilfattoquotidiano.it - Stop ai test d’ingresso a Medicina, tutte le criticità della riforma: “Esuberi, precarietà e il baronato tornerà protagonista” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ladelle modalità di accesso ai corsi di laurea ine chirurgia non avrà alcun impatto sulla drammatica carenza di personale che oggi osserviamo negli ospedali italiani. Anzi, l’aumento del numero totale degli studenti porterà, a partire dal 2030, ad avere decine di migliaia di medici in esubero rispetto al fabbisogno del Sistema sanitario nazionale. Con il rischio che questaspiani la strada al “discount” delle prestazioni medichesanità privata: i disoccupati accetteranno contratti al ribasso pur di lavorare, con il conseguente crolloqualità delle prestazioni. Ne sono convinte le associazioni maggiormente rappresentativecategoria, Giovani Medici per l’Italia (Gmi), Anaao Giovani e Associazione Liberi Specializzandi.

La Basilicata riforma la medicina territoriale : nuove strutture e modelli organizzativi per assicurare cure equitative - La riorganizzazione rappresenta un passo significativo verso un modello di sanità che sostiene la prevenzione e favorisce la diagnosi precoce, con un utilizzo responsabile delle risorse disponibili. Le nuove misure, delineate per garantire un accesso equo e paritario alle cure su tutto il territorio, includono la creazione di Aggregazioni Funzionali Territoriali e Unità Complesse di Cure ... (Gaeta.it)

Medicina - la riforma. Stop al numero chiuso : "Una perdita di tempo e abbasserà la qualità" - Una riforma che sta sollevando, da più parti, molti dubbi. Sarà uno sforzo per l’Ateneo enorme con una caduta della qualità. E fa una proposta: "Credo sarebbe più opportuno quello che c’è già in alcuni licei di Bologna e Imola dove vengono attuati corsi per capire che cosa è la medicina. Non si può dire che lo studente avrà a disposizione strumenti diversi e più chiari per capire se è versato o ... (Ilrestodelcarlino.it)

"Mancano i soldi" - i rettori contro la riforma di Medicina : "Risorse per 20mila studenti inadeguate per 80mila" - I tagli subiti dalle università quasi del 10%, le risorse che non sarebbero sufficienti per 80mila candidati e la tutela delle professioni sanitarie che potrebbe venire meno. . Nonostante questo. Sono gli aspetti che hanno portato le rettrici e i rettori a esprimere «profonda preoccupazione» per la riforma del nuovo accesso alle facoltà di medicina, odontoiatria e veterinaria presentata ieri al ... (Gazzettadelsud.it)