Sondaggio, quanti italiani vogliono i centri per il trasferimento dei migranti in Albania (Di lunedì 21 ottobre 2024) Agli italiani non piacciono i centri per il trasferimento dei migranti in Albania. Secondo due sondaggi realizzati da YouTrend e Euromedia Research, gli elettori non sembrano convinti del programma messo a punto dal governo Meloni. Vediamo perché nel dettaglio.

I giudici italiani mettono in dubbio la sicurezza dei centri di rimpatrio in Albania : i migranti tornano in Italia - La decisione dei giudici: perché i centri albanesi non sono considerati sicuri La questione principale sollevata dal tribunale di Roma riguarda la convalida dei trattenimenti nei centri albanesi, definiti equiparabili alle aree di frontiera o di transito italiane. Le reazioni politiche e le prossime mosse del governo Il governo italiano, rappresentato principalmente dalla presidente del ... (Gaeta.it)

I 12 migranti trasferiti in Albania non possono essere trattenuti nei centri italiani - Le autorità italiane potrebbero emettere un nuovo fermo, non legato alle procedure di frontiera ma rivolto a persone considerate irregolari, il che richiederebbe una nuova convalida da parte della sezione immigrazione del tribunale di Roma. Quindi nessun migrante dei primi 16 trasferiti in Albania aveva i requisiti per gestire le loro richieste d’asilo fuori dall’Italia. (Lettera43.it)

Migranti : Renzi - 'centri Albania no rivoluzione ma spot elettorale da 900 mln a spese italiani' - Non state facendo la rivoluzione ma solo campagna elettorale a spese dei contribuenti", Così Matteo Renzi al Senato per le comunicazione della premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo. Roma, 15 ott. Avete sprecato per questa campagna elettorale 900 milioni degli italiani. Così Matteo Renzi al Senato per le comunicazione della premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo. (Liberoquotidiano.it)