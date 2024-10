Sinner-Alcaraz e Federer-Nadal: le impressionanti similitudine dopo 15 anni raccontano la stessa storia (Di lunedì 21 ottobre 2024) Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno iniziato una nuova Era del tennis, la loro rivalità somiglia tantissimo a quella di Roger Federer e Rafa Nadal. Un gesto ha portato alla luca una incredibile similitudine. Fanpage.it - Sinner-Alcaraz e Federer-Nadal: le impressionanti similitudine dopo 15 anni raccontano la stessa storia Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Je Carloshanno iniziato una nuova Era del tennis, la loro rivalità somiglia tantissimo a quella di Rogere Rafa. Un gesto ha portato alla luca una incredibile

Ambesi : “Sinner è stato superiore ad Alcaraz : lo ha sgretolato - indoor ha qualcosa in più” - Qui sinceramente io non ho visto questo, nel senso che, ok, il primo set è andato come è andato, ma poi la superiorità di Sinner è stata abbastanza marcata. Qui si riposa una settimana, va a giocare a Parigi, settimana di riposo, Finali di Torino. Voglio dire, al di là del fatto che questo torneo non varrà per il ranking, i risultati non avranno alcuna valenza per le sfide negli scontri diretti, ... (Oasport.it)

Sinner e Alcaraz sprofondano nel buio nel mezzo di un punto clamoroso : incredibile al Six Kings Slam - Fuori programma in occasione della finale tra Sinner e Alcaraz per il Six Kings Slam. Improvvisamente è andata via la luce, e tutto è diventato buio in campo.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Jannik Sinner - cos'ha dimostrato battendo Carlos Alcaraz : in questo sport... - Mentre Negli ha chiesto in pubblico: «Per favore, Rafa, non lasciare il tennis. Perché è quasi impossibile non provare stima per un uomo che spesso bravo come te e qualche volta più dite. Tuttavia Sinner è Sinner e, pareggiando nel secondo set (6-3), ha sbancato il tavolo verde di Ryad imponendo la propria legge nel terzo, vinto per 6-3. (Liberoquotidiano.it)