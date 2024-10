Sempre meno bambini in Italia. Istat: “Nel 2023 nuovo record negativo, solo 379mila nascite”. E quest’anno il calo continua (Di lunedì 21 ottobre 2024) In Italia le nascite continuano a calare, anno dopo anno. Nel 2023 “le nascite della popolazione residente sono 379.890 nel 2023, 13mila in meno rispetto al 2022 (-3,4%)”, avverte l’Istat nel report annuale su nascite e fecondità. Per ogni 1.000 residenti in Italia – si legge nel rapporto – sono nati poco più di sei bambini. Questa diminuzione, che comporta un nuovo record negativo, “si inserisce in un trend ormai di lungo corso“. Che le misure pro natalità dei vari governi pro tempore non hanno in alcun modo scalfito. Rispetto al 2008, anno in cui il numero dei nati aveva superato le 576mila unità, “si riscontra una perdita complessiva di 197mila unità (-34,1%)”. Il trend prosegue anche nel 2024: in base ai dati provvisori relativi a gennaio-luglio, le nascite sono state 4.600 in meno rispetto allo stesso periodo del 2023 (-2,1%). Ilfattoquotidiano.it - Sempre meno bambini in Italia. Istat: “Nel 2023 nuovo record negativo, solo 379mila nascite”. E quest’anno il calo continua Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Inleno a calare, anno dopo anno. Nel“ledella popolazione residente sono 379.890 nel, 13mila inrispetto al 2022 (-3,4%)”, avverte l’nel report annuale sue fecondità. Per ogni 1.000 residenti in– si legge nel rapporto – sono nati poco più di sei. Questa diminuzione, che comporta un, “si inserisce in un trend ormai di lungo corso“. Che le misure pro natalità dei vari governi pro tempore non hanno in alcun modo scalfito. Rispetto al 2008, anno in cui il numero dei nati aveva superato le 576mila unità, “si riscontra una perdita complessiva di 197mila unità (-34,1%)”. Il trend prosegue anche nel 2024: in base ai dati provvisori relativi a gennaio-luglio, lesono state 4.600 inrispetto allo stesso periodo del(-2,1%).

