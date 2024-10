Rozzano, l’ultimo saluto a Manuel Mastrapasqua: in centinaia al culto funebre (Di lunedì 21 ottobre 2024) Rozzano (Milano), 21 ottobre 2024 - centinaia di rozzanesi sono all’interno e all’esterno della chiesa evangelica Veritas, in via Cavour a Rozzano Vecchia, per il culto funebre per Manuel Mastrapasqua, ucciso nella notte tra il 10 e l’11 ottobre con una coltellata al petto sferrata dal reo confesso Daniele Rezza, 19 anni. Sul piazzale ci sono moltissimi amici e conoscenti e tante telecamere, tutte rigorosamente all'esterno della chiesa per volere della famiglia. Ad accogliere l'arrivo del feretro tantissimi palloncini bianchi e blu lasciati dai ragazzi di Area 51, con una scritta in ricordo di Manuel che volerà in cielo al termine del culto che sarà celebrato dal Pastore Keith Jones. Ilgiorno.it - Rozzano, l’ultimo saluto a Manuel Mastrapasqua: in centinaia al culto funebre Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)(Milano), 21 ottobre 2024 -di rozzanesi sono all’interno e all’esterno della chiesa evangelica Veritas, in via Cavour aVecchia, per ilper, ucciso nella notte tra il 10 e l’11 ottobre con una coltellata al petto sferrata dal reo confesso Daniele Rezza, 19 anni. Sul piazzale ci sono moltissimi amici e conoscenti e tante telecamere, tutte rigorosamente all'esterno della chiesa per volere della famiglia. Ad accogliere l'arrivo del feretro tantissimi palloncini bianchi e blu lasciati dai ragazzi di Area 51, con una scritta in ricordo diche volerà in cielo al termine delche sarà celebrato dal Pastore Keith Jones.

