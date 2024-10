Perché Norris è stato penalizzato per il sorpasso a Verstappen e per alcuni è stato uno scandalo (Di lunedì 21 ottobre 2024) I 5 secondi di penalizzazione inflitti a Norris hanno scatenato infinite polemiche: Perché il britannico è stato sanzionato e cosa non torna nella ricostruzione. Fanpage.it - Perché Norris è stato penalizzato per il sorpasso a Verstappen e per alcuni è stato uno scandalo Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) I 5 secondi di penalizzazione inflitti ahanno scatenato infinite polemiche:il britannico èsanzionato e cosa non torna nella ricostruzione.

F1 GP Stati Uniti - Norris : “Sarebbe stato meglio se avessero comunicato prima la penalità” - Partenza? Con il senno di poi, se fossi stato all’interno con Max che andava come è andato poteva esserci un incidente. Max è andato giù talmente pesante da finire fuori pista. Ha guidato meglio di me oggi”. The post F1 GP Stati Uniti, Norris: “Sarebbe stato meglio se avessero comunicato prima la penalità” appeared first on SportFace. (Sportface.it)

F1 - Norris in vista del GP Usa : “Comunque finirà è stato un anno molto bello” - Siamo in lotta contro il meglio del meglio. Ed essere qui, in questo momento, ci rende orgogliosi. Tutti credevano che Verstappen avrebbe vinto facilmente il campionato, noi eravamo il quarto team. Il pilota della McLaren, Lando Norris, ha parlato nella conferenza stampa di presentazione del GP di Austin: “La lotta con Verstappen? Sono contento delle cose che stanno andando bene e sono contento ... (Sportface.it)

F1 GP Singapore - Stella : “E’ stato strettante - non uno dei giri più puliti per Norris” - The post F1 GP Singapore, Stella: “E’ stato strettante, non uno dei giri più puliti per Norris” appeared first on SportFace. È stato veloce in ogni sessione, quindi se lo merita“. . Sono queste le parole con cui Andrea Stella, team principal della McLaren, commenta la pole position ottenuta da Lando Norris nelle qualifiche del Gran Premio di Singapore. (Sportface.it)