Paura a Roma, in fuga in auto dal campo nomadi: rom investono un agente della polizia locale (Di lunedì 21 ottobre 2024) Prima l'inseguimento, poi il pericoloso tentativo di fuga del conducente dell'auto, che investe un vigile. L'agente ha sparato alle gomme Ilgiornale.it - Paura a Roma, in fuga in auto dal campo nomadi: rom investono un agente della polizia locale Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Prima l'inseguimento, poi il pericoloso tentativo didel conducente dell', che investe un vigile. L'ha sparato alle gomme

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Paura - ansia e fuga in Un posto al sole - La notizia coglie di sorpresa i fan della soap che sono già in rivolta contro l’eventualità di non avere più nel cast Maurizio Aiello, uno degli attori storici di Upas, nonchè tra i personaggi più controversi e quindi più amati. Ma Lara non ne sa niente, e l’aspetta in tribunale per assistere all’ultima udienza del processo. (Ilfoglio.it)

Paura a Senigallia - giovane 15enne in fuga : è armato. L’appello alle scuole : “Tenete gli studenti in aula” - L'articolo Paura a Senigallia, giovane 15enne in fuga: è armato. Momenti di apprensione a Senigallia, in provincia di Ancona, dove un ragazzo di 15 anni si è allontanato da casa nella notte portando con sé un'arma da fuoco. L’appello alle scuole: “Tenete gli studenti in aula” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. (Orizzontescuola.it)

Libano - atterrato a Fiumicino il volo charter con i 178 italiani in fuga da Beirut : “Abbiamo avuto paura” - L'areo decollato dal Libano è arrivato alle 1. 15. "Dopo l'escalation degli ultimi giorni abbiamo deciso di tornare, abbiamo avuto paura", hanno raccontato i connazionali. È atterrato all'aeroporto di Fiumicino 'Leonardo da Vinci' il volo charter organizzato con il sostegno del Ministero degli Affari Esteri con a bordo i 178 cittadini italiani che hanno lasciato Beirut. (Fanpage.it)