Outside, gli zombie incontrano i demoni interiori in un horror che sconvolge le "regole"

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Approdato su Netflix il 17 ottobre, in tempo per Halloween, l’originale filippinorappresenta una delle sorprese più interessanti del panorama cinematografico recente. Due premesse fondamentali. La prima è che, nonostante la lunghezza monster di 2 ore e 22 minuti, il film si lascia vedere con piacere. La seconda è che, per ovvi motivi, non ci saranno spoiler. Per lo spettatore ci deve essere il rispetto di ciò che vede, e le sorprese, specialmente in un film come questo, non possono essere svelate.e sperimentazione, il binomio perfetto? Senza entrare troppo nella questione riflessiva sull’importanza del cinemacome veicolo di grandi sperimentazioni e messaggi più o meno profondi, va sottolineato come questo genere, per ragioni strutturali e narrative, sia più adatto di altri a esplorare innovazioni e a raccontare la realtà con una potenzante.