One Piece: primo sguardo al remake di Fish-Man Island (Di lunedì 21 ottobre 2024) One Piece si sta preparando per un nuovo grande progetto, e i fan dell'anime stanno tenendo d'occhio la novità. La scorsa settimana, il fandom è stato mandato in tilt quando One Piece ha annunciato che il suo anime avrebbe preso una pausa fino all'aprile 2025. Nel frattempo, la serie terrà in vita i fan con una rimasterizzazione dell'arco di Fish-Man Island, e ora ci è stato dato il primo sguardo al progetto. Come potete vedere qui sopra, il primo promo del remaster di Fish-Man Island è stato pubblicato e il filmato ci ha emozionato. È passato più di un decennio dalla messa in onda dell'arco narrativo, ma i fan di One Piece guardano alla storia con affetto. Dopo tutto, l'arco di Fish-Man Island segna diversi momenti importanti per la ciurma di Cappello di Paglia, tra cui la loro riunione dopo la guerra di Marineford.

