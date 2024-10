Milan, Panucci duro con Leao: “Sarebbe da prendere e rincorrere per il campo” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Christian Panucci ha parlato di Rafael Leao e della sua panchina contro l'Udinese. L'ex Milan ha parlato dell'atteggiamento del portoghese Pianetamilan.it - Milan, Panucci duro con Leao: “Sarebbe da prendere e rincorrere per il campo” Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Christianha parlato di Rafaele della sua panchina contro l'Udinese. L'exha parlato dell'atteggiamento del portoghese

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Serie A - Panucci : “Inter favorita - Milan competitivo può fare scherzetto” - “L’Inter resta la favorita, ma quest’anno c’è più competizione con le altre perché la Juve ha accorciato il gap, il Milan da fastidio sempre e il Napoli è partito fortissimo con Conte”, ha dichiarato Panucci che ha poi aggiunto: “Vedo sempre favorita l’Inter ma le altre sono lì che stanno arrivando”. (Lapresse.it)

Inter-Milan - Panucci attacca Trevisani : “Stanchezza? Questa è una cavolata” - Christian Panucci, ex difensore rossonero, e Riccardo Trevisani, noto giornalista, hanno avuto un diverbio al termine del derby Inter-Milan. (Pianetamilan.it)

Inter-Milan - Panucci contro Trevisani : "Non diciamo cavolate - nel derby non esiste stanchezza" - Il derby Inter-Milan fa discutere anche in tv. Domenica sera, dopo la vittoria per 2-1 dei rossoneri contro i nerazzurri campioni d`Italia,... (Calciomercato.com)