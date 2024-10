Quotidiano.net - Massimo Lopez: “Io, per primo imitai un Papa. E in Vaticano apprezzarono”

(Di lunedì 21 ottobre 2024), lo spettacolo suo e di Tullio Solenghi ora in tournée in tutta Italia si intitola “Dove eravamo rimasti?”, frase resa celebre da Enzo Tortora quando tornò a condurre ‘Portobello’ “È una citazione a Tortora per simpatia, ma è anche un modo per riallacciarsi allo spettacolo ‘Tullio Solenghi eshow’ che abbiamo tenuto, con grande successo, prima del Covid. Un modo per dire: non cambiamo, continuiamo su quella linea”. Nello show c’è un duetto tra Solenghi-Mattarella e lei comeFrancesco. I Papi sono la sua specialità, nel campo delle imitazioni “Sono stato ilad aver imitato un, con Wojtyla. All’inizio c’era un po’ di pudore, poi ho visto che si poteva fare, anzi che ero apprezzato anche nella Chiesa. Il giorno dell’elezione di Ratzinger ero in piazza San Pietro per curiosità.