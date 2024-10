Maltempo in Emilia Romagna, scuole chiuse a Bologna (Di lunedì 21 ottobre 2024) Continua il Maltempo in Emilia-Romagna, portando piogge eccezionali e disagi significativi soprattutto nella Città metropolitana di Bologna. Oggi, 21 settembre, tutte le scuole, dai nidi fino alle superiori, rimarranno chiuse per consentire le verifiche strutturali degli edifici e garantire la sicurezza degli studenti e del personale. Inoltre, il Comune di Bologna ha esortato le aziende e gli enti locali a promuovere l’adozione dello smart working, vista la persistenza di condizioni critiche, con diverse strade danneggiate e interruzioni alla viabilità. Il Maltempo ha già causato una vittima e migliaia di evacuati. Un giovane disperso a Pianoro è stato trovato privo di vita questa mattina, mentre oltre 2.000 persone sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni nella provincia bolognese. .com - Maltempo in Emilia Romagna, scuole chiuse a Bologna Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 21 ottobre 2024) Continua ilin, portando piogge eccezionali e disagi significativi soprattutto nella Città metropolitana di. Oggi, 21 settembre, tutte le, dai nidi fino alle superiori, rimarrannoper consentire le verifiche strutturali degli edifici e garantire la sicurezza degli studenti e del personale. Inoltre, il Comune diha esortato le aziende e gli enti locali a promuovere l’adozione dello smart working, vista la persistenza di condizioni critiche, con diverse strade danneggiate e interruzioni alla viabilità. Ilha già causato una vittima e migliaia di evacuati. Un giovane disperso a Pianoro è stato trovato privo di vita questa mattina, mentre oltre 2.000 persone sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni nella provincia bolognese.

