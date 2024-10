Linea S1 tra Lodi e Milano: venticinque minuti di ritardo per affrontare un viaggio sulla 30 minuti (Di lunedì 21 ottobre 2024) Lodi, 21 ottobre 2024 – “venticinque minuti di ritardo per affrontare un viaggio di trenta minuti, è una cosa inaccettabile”. È la protesta del Comitato del Lodigiano e Sud Milano per i disagi subiti domenica da alcuni pendolari che viaggiano, in treno, tra Lodi e Milano. “Ci riferiamo alla Linea S1 serale per Lodi, partita con 25 minuti di ritardo, su un viaggio da Milano a Lodi che dura 30 minuti. A seguire c’è stata una corsa regolare e quella dopo è stata cancellata. E tutto questo la sera di domenica 20 ottobre 2024, nemmeno in un orario di punta o infrasettimanalmente!”. Ilgiorno.it - Linea S1 tra Lodi e Milano: venticinque minuti di ritardo per affrontare un viaggio sulla 30 minuti Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di lunedì 21 ottobre 2024), 21 ottobre 2024 – “diperundi trenta, è una cosa inaccettabile”. È la protesta del Comitato delgiano e Sudper i disagi subiti domenica da alcuni pendolari che viaggiano, in treno, tra. “Ci riferiamo allaS1 serale per, partita con 25di, su undache dura 30. A seguire c’è stata una corsa regolare e quella dopo è stata cancellata. E tutto questo la sera di domenica 20 ottobre 2024, nemmeno in un orario di punta o infrasettimanalmente!”.

