Jennifer Lawrence incinta: la star di Hunger Games è in attesa del secondo figlio

(Di lunedì 21 ottobre 2024) L'attrice ha annunciato di aspettare nuovamente un bebè dal marito Cooke Maroney.sarà presto mamma di un altro bambino. L'attrice, vincitrice del premio Oscar, è indelbebè, come confermato un suo rappresentante al magazine Vogue.e il marito, il direttore di una galleria d'arte Cooke Maroney, sono già genitori di un altro bambino, Cy. La coppia è sposata dal 2019. In seguito alla nascita del primoha parlato della maternità in un'intervista, confessando di trovare spaventoso parlarne perché è un'esperienza diversa e soggettiva. Nuovo arrivo "Per fortuna ho molte amiche che sono state sincere. Che mi hanno detto che è spaventoso perché potrei