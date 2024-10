Inter in lutto, l’ex calciatore muore durante una partita con gli amici (Di lunedì 21 ottobre 2024) Inter in lutto, l’ex calciatore muore durante una partita con gli amici – lutto nel mondo del calcio per la morte di Luigi Rocca, ex centrocampista 61enne che nella sua carriera ha vestito, tra le altre, anche la maglia dell’Inter. l’ex calciatore stava disputando una partita domenicale tra amici a Piacenza, sua città d’origine, quando si è improvvisamente accasciato sul campo davanti ai compagni. L'articolo Inter in lutto, l’ex calciatore muore durante una partita con gli amici proviene da TvZap. Tvzap.it - Inter in lutto, l’ex calciatore muore durante una partita con gli amici Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)inunacon glinel mondo del calcio per la morte di Luigi Rocca, ex centrocampista 61enne che nella sua carriera ha vestito, tra le altre, anche la maglia dell’stava disputando unadomenicale traa Piacenza, sua città d’origine, quando si è improvvisamente accasciato sul campo davanti ai compagni. L'articoloinunacon gliproviene da TvZap.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Calcio italiano in lutto : addio all’ex allenatore dell’Udinese - aveva 53 anni - Da parte di tutte le componenti del Club, le più sentite condoglianze alla moglie Monica, ai figli Anna Sofia, Christian e Alex, e a tutti i suoi cari”, è scritto in un comunicato, pubblicato anche su X. Il calcio italiano in lutto si stringe attorno alla famiglia e agli amici di Luca Mattiussi, ricordando non solo il tecnico capace, ma anche l’uomo di grande valore che ha saputo essere un ... (Urbanpost.it)

Calcio italiano in lutto : addio all’ex allenatore dell’Udinese - aveva 53 anni - Il mondo del calcio piange l’ex allenatore dell’Udinese, morto a 53 anni: da tempo lottava contro un tumore al pancreas. La notizia della sua morte ha colpito profondamente la comunità calcistica, lasciando un vuoto incolmabile tra compagni, allievi e tifosi. Nonostante le difficoltà, ha affrontato la malattia con coraggio e determinazione, dimostrando la sua forza e resilienza, sia come ... (Tvzap.it)

Carinaro in lutto - fratello dell’ex sindaco muore a 47 anni dopo malore : oggi i funerali - . La notizia è rimbalzata nella giornata di ieri gettando nello sconforto amici e parenti. Sarebbe stato ritrovato adagiato sul divano di casa, stroncato da un malore, Raffaele Affinito, detto Lello, fratello dell’ex sindaco di Carinaro, Nicola Affinito. Carinaro in lutto, fratello dell’ex sindaco trovato morto sul divano Di professione imprenditore, Lello era noto per aver […] L'articolo ... (Teleclubitalia.it)