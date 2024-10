Incidente a catena in autostrada: 11 feriti, scoppia il caos (Di lunedì 21 ottobre 2024) Social. Incidente a catena in autostrada: 11 feriti, scoppia il caos. Continuano le stragi di sangue sulle strade italiane. Nella mattinata di oggi, 21 Ottobre 2024, si è verificato un Incidente a catena sulla nota autostrada italiana A4. Al momento si registrano 11 feriti. Sul posto dello scontro sono giunti sia i medici del 118 che le Forze dell’Ordine, le quali stanno cercando di ricostruire la dinamica esatta di quanto avvenuto. Vediamo insieme una prima ricostruzione dei fatti. Tvzap.it - Incidente a catena in autostrada: 11 feriti, scoppia il caos Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Social.in: 11il. Continuano le stragi di sangue sulle strade italiane. Nella mattinata di oggi, 21 Ottobre 2024, si è verificato unsulla notaitaliana A4. Al momento si registrano 11. Sul posto dello scontro sono giunti sia i medici del 118 che le Forze dell’Ordine, le quali stanno cercando di ricostruire la dinamica esatta di quanto avvenuto. Vediamo insieme una prima ricostruzione dei fatti.

