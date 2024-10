Sport.quotidiano.net - Gli spogliatoi, il coach biancorosso. "Ingenui e rassegnati. Non deve succedere»

(Di lunedì 21 ottobre 2024) La Rana Verona batte 3-1 la Lube Civitanova al termine di una lunga battaglia agonistica. Rimandato il primo successo esterno per la squadra diGiampaolo Medei, che ha così commentato la prestazione dei suoi ragazzi: "Ci sono due aspetti su tutti da analizzare dopo questa partita. Il primo è che siamo stati un po’sia nel primo che nel terzo set, non riuscendo a sfruttare alcune occasioni che avrebbero potuto cambiare l’esito di alcune azioni chiave e magari anche l’inerzia della gara. Il secondo aspetto, che è quello più importante, riguarda il quarto set nel quale ci siamo". Proprio il quarto parziale merita una sottolineatura di Medei: "Abbiamo smesso di giocare, e questo nonpiù accadere. La nostra è una squadra giovane chemettere in campo tanto entusiasmo, mai rassegnazione.