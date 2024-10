Gaeta.it - G7: analisi critica sulle sfide economiche e il ruolo della conferenza di Pescara

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’incontro “G7 – Industry Stakeholders Conference: Leaving No One Behind: Industry for Development“, in programma adal 22 al 24 ottobre, si inserisce in un contesto globale complesso, dove la crescita economica delle potenze del G7 stenta a tenere il passo con quella delle economie emergenti del G20. L’contenuta nel B7 Flash, sviluppata da Confindustria e Deloitte, mette in evidenza il crescente divario di produttività e le ripercussioni, spingendo per una cooperazione internazionale più incisiva, in particolare per sostenere i Paesi meno sviluppati, gravati da debiti insostenibili. Crescita globale e divario di produttività Secondo il B7 Flash, sebbene la produzione globale stia mostrando segnali di crescita, le economie del G7 continuano a crescere a un ritmo più lento rispetto ai Paesi del G20.