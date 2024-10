Ilrestodelcarlino.it - Fucili predica calma:: "La stessa classifica dell’anno scorso"

(Di lunedì 21 ottobre 2024) A chi gli fa notare che i suoi ragazzi a Fossombrone escono sempre dal campo tra gli applausi, Michelerisponde così: "Certo, quando si fanno delle partite così, dove tutti possono rendersi conto che abbiamo dato il cento per cento, gli applausi ci stanno, sono sono più che meritati. Ma oltre a questo c’è tanto altro. La partita è stata di quelle che possiamo definire ‘sporche’: ora, se vogliamo provare a vivere delle settimane come queste che stiamo attraversando, dobbiamo far punti anche in partite di questo tipo". Ancora: "Siamo stati bravi ad andare in vantaggio, a limitare una squadra che fa del gioco la sua arma migliore. Li abbiamo contrastati e abbiamo controbattuto alle loro iniziative nel miglior modo possibile". Gli episodi: "Magari in alcuni episodi non siamo stati neanche tanto fortunati.