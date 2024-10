Fonseca "Con Brugge sfida importante ma non decisiva" (Di lunedì 21 ottobre 2024) "Leao giocherà dal primo minuto", ha svelato il tecnico portoghese del Milan MILANO - "È bello tornare a lavorare dopo le vittorie, perchè la vittoria e il modo in cui abbiamo vinto porta fiducia e un'atmosfera più positiva che vogliamo continuare ad avere sempre a Milanello. Per questo dobbiamo ric Ilgiornaleditalia.it - Fonseca "Con Brugge sfida importante ma non decisiva" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) "Leao giocherà dal primo minuto", ha svelato il tecnico portoghese del Milan MILANO - "È bello tornare a lavorare dopo le vittorie, perchè la vittoria e il modo in cui abbiamo vinto porta fiducia e un'atmosfera più positiva che vogliamo continuare ad avere sempre a Milanello. Per questo dobbiamo ric

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Milan-Club Brugge - rivedi la conferenza stampa di Paulo Fonseca (VIDEO) - Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Club Brugge, match della terza giornata di Champions League: di seguito ecco il video per riascoltare le sue parole in versione integrale, oltre alle dichiarazioni da parte di Tijjani Reijnders, presente insieme al tecnico portoghese a Milanello nell’appuntamento dedicato ai media in vista del match contro la formazione belga, ... (Sportface.it)

Milan-Club Brugge - Fonseca : “Siamo dei santi - dobbiamo essere più diavoli” - Noi siamo un po’ santi… Dobbiamo essere più diavoli, cioè quello che siamo! Anche fare fallo fa parte dell’intelligenza di una squadra. “La Champions è una competizione diversa. Una squadra non si forma solo con quello che facciamo tatticamente, anche l’attitudine e la crescita del gruppo è una crescita importante. (Sportface.it)

DIRETTA | Milan-Club Brugge - la conferenza di Fonseca e Reijnders : seguila LIVE - Reijnders (LaPresse) – MilanLive. Seguila la conferenza di Fonseca LIVE con Calciomercato. it: Milan-Club Brugge, le dichiarazioni di Reijnders C’è Tiijani Reijnders in conferenza stampa al fianco di Paulo Fonseca. Il centrocampista è uno dei punti fermi della squadra del tecnico portoghese. Le dichiarazioni del tecnico portoghese e del centrocampista olandese alla vigilia di Milan-Club ... (Calciomercato.it)