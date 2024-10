“Fimmene!” ritorna in scena lo spettacolo dedicato ai canti popolari delle donne (Di lunedì 21 ottobre 2024) SAN CESARIO DI LECCE - Va in scena, martedì 22 ottobre, alle ore 20.30, presso la Distilleria De Giorgi di San Cesario di Lecce, “Fimmene!”, lo spettacolo di teatro e musica, nato dalla collaborazione tra Astràgali Teatro e la cantante Anna Cinzia Villani, con la regia di Fabio Tolledi. Sul palco Lecceprima.it - “Fimmene!” ritorna in scena lo spettacolo dedicato ai canti popolari delle donne Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) SAN CESARIO DI LECCE - Va in, martedì 22 ottobre, alle ore 20.30, presso la Distilleria De Giorgi di San Cesario di Lecce, “!”, lodi teatro e musica, nato dalla collaborazione tra Astràgali Teatro e la cantante Anna Cinzia Villani, con la regia di Fabio Tolledi. Sul palco

Eva Robin's in "Ev?" : lo spettacolo di Andrea Adriatico in scena al Piccolo - Dopo l’apertura affidata a Roberto Mercadini, proseguono gli appuntamenti della rassegna Contemporaneo al Teatro Piccolo di Forlì. Venerdì 25 ottobre alle ore 21 Eva Robin’s, insieme a Patrizia Bernardi, Michele Balducci, Anas Arqawi, Met Decay e Saverio Peschechera, sarà protagonista del... (Forlitoday.it)

In scena al Gentile di Fabriano Roberto Zucco - nuovo spettacolo di Giorgina Pi - Fabriano (Ancona), 17 ottobre 2024 – Al via la nuova stagione del teatro Gentile domenica (ore 17) dopo la residenza di allestimento di Roberto Zucco, nuovo spettacolo di Giorgina Pi, ultima opera del drammaturgo francese Bernard-Marie Koltès, definito dal “Times” «un pioniere di uno stile di scrittura drammatica completamente nuovo», che debutta in anteprima nazionale domenica. (Ilrestodelcarlino.it)

Spettacolo per burattini - Comentale porta in scena i 'paladini' di Traetta - I burattini irrompono nella programmazione del Traetta Opera Festival, che ha commissionato a Paolo Comentale e al Granteatrino lo spettacolo per famiglie «La favola bella di Guido e Arsinda», in programma venerdì 18 ottobre (ore 18) nel Teatro Comunale di Bitonto. Comentale si è ispirato al... (Baritoday.it)