Due anni di governo tra luci e ombre Gaffe riforme e politica estera lette da Dini

"Si calmassero tutti. Il governo eserciti il suo potere, rispondendo agli elettori e al Parlamento, non alla magistratura e la magistratura svolga le sue funzioni senza sconfinamenti sulla politica". L'ex presidente del Consiglio, Lamberto Dini, ai taccuini di Formiche.net per commentare i primi due anni dell'esecutivo guidato da Giorgia Meloni parte dall'ultimo feroce scontro tra toghe e politica. Allargando la linea di orizzonte, il suo è uno di quei bilanci che si definirebbe in chiaroscuro. Le premesse erano sicuramente "ottime, Meloni poteva sembrare la Margaret Thatcher italiana". Poi però "la navigazione è stata molto incerta e si sono affastellate le Gaffe di molti ministri ed esponenti della maggioranza a cui la premier stessa ha dovuto porre rimedio".

