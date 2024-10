Ilrestodelcarlino.it - Dolo in piena, salvato un 34enne. Frana a Felina: famiglia evacuata

(Di lunedì 21 ottobre 2024) I guai del maltempo in montagna sono cominciati nella tarda serata di sabato a Civago con la richiesta di un giovane che, di rientro dal Rifugio Segheria, si è trovato in difficoltà in riva aline alle 19,30 ha chiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto il Soccorso Alpino Monte Cusna con due squadre. L’uomo, unresidente a Reggio Emilia, aveva subito un trauma a una caviglia. L’uomo messo in sicurezza, è stato consegnato dai soccorritori all’ambulanza della Croce Verde di Villa Minozzo che ha provveduto al trasferimento all’ospedale Sant’Anna di Castelnuovo Monti per ricevere le cure necessarie. Intervento complesso che si è concluso alle 22.40 circa. Nella giornata di ieri, flagellata dal maltempo, evacuato adi Castelnovo Monti un nucleore composto da due persone da un’abitazione che, a causa di una, è stata decretata inagibile.