Dobbiamo attendere ancora molto per la serie TV su God of War di Amazon Prime Video

Ultimamente Amazon è stata molto attiva con grandi franchise, offrendo un adattamento stellare del franchise Fallout, una nuova serie animata di Batman e una seconda stagione molto apprezzata di Lord of the Rings: Rings of Power. Ciò ha solo aumentato l'hype per molti dei loro altri progetti imminenti, ma uno dei progetti più attesi è ripetutamente tornato alla linea di partenza. Variety riporta che la serie TV God of War sta ripartendo da zero, poiché lo showrunner e produttore esecutivo della serie Rafe Judkins e i produttori esecutivi Hawk Ostby e Mark Fergus hanno tutti abbandonato il progetto. Secondo il rapporto, avevano completato diverse sceneggiature, ma Amazon e Sony Pictures Television hanno deciso di andare in una direzione creativa diversa.

Rick & Morty : la serie è stata rinnovata per altre stagioni - vedremo le loro follie per molto tempo - La serie promette di continuare a sorprendere ed entusiasmare il pubblico con le fantastiche avventure interdimensionali di Rick & Morty, mentre aspettiamo l’ottava stagione nel 2025, in USA ma anche in Italia, su Netflix. Roiland è stato accusato nel 2020 di violenza domestica e falsa detenzione da una sua ex-fidanzata. (Screenworld.it)

Volley serie B1. Ambra Cavallini - esordio no : "Il fattore campo ha inciso molto» - Libero Casarosa che arriva al 35% di positività in ricezione. Le biancoblu guidate dal neo tecnico Bigicchi, rimediano la prima sconfitta della stagione per 3-1. Il quarto set è l’ultima chance per arrivare al tie-break, ma le modenesi prendono subito un break positivo di + 5 che allungano fino alla vittoria per 25-18. (Sport.quotidiano.net)

“Balotelli Era MOLTO Più Forte di VLAHOVIC” ||| Viviano Sul RITORNO di ‘Super Mario’ in SERIE A - Per “Vivio” il ritorno di “Super Mario” è un affare per qualsiasi squadra di Serie A lo acquisti. it. Balotelli non è mai stato così bene negli ultimi anni a livello fisico ha dichiarato Viviano, che è convinto che l’amico potrebbe fare benissimo in Italia. Sia a in rossoblu che in granata lo vedrebbe perfettamente. (Tvplay.it)