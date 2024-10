Da Uomini e Donne alla politica: ex volto del programma scende in campo con Forza Italia, ecco chi è (Di lunedì 21 ottobre 2024) Un ex volto di Uomini e Donne ha deciso di darsi alla politica e scende in campo a sostegno del partito di Berlusconi: di chi stiamo parlando? Una dama di Uomini e Donne ha deciso di prendere una strada completamente diversa da quella percorsa in passato: Valentina Autiero, volto dello show di Maria De Filippi dal 2021 al 2022, aveva lasciato lo studio della trasmissione di Canale 5 al fianco di Germano Avolio, ma pochi mesi dopo, purtroppo, la relazione era terminata. Sebbene si sia parlato molto del fantomatico ritorno di Valentina a Uomini e Donne, pare che questa volta sia ormai certo che la ex dama non tenterà nuovamente di trovare l’amore nello studio di Maria De Filippi. Nonostante tutto, però, per lei si apriranno le porte della politica e scenderà a difesa del partito di Silvio Berlusconi, ormai defunto. Donnapop.it - Da Uomini e Donne alla politica: ex volto del programma scende in campo con Forza Italia, ecco chi è Leggi tutta la notizia su Donnapop.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Un exdiha deciso di darsiina sostegno del partito di Berlusconi: di chi stiamo parlando? Una dama diha deciso di prendere una strada completamente diversa da quella percorsa in passato: Valentina Autiero,dello show di Maria De Filippi dal 2021 al 2022, aveva lasciato lo studio della trasmissione di Canale 5 al fianco di Germano Avolio, ma pochi mesi dopo, purtroppo, la relazione era terminata. Sebbene si sia parlato molto del fantomatico ritorno di Valentina a, pare che questa volta sia ormai certo che la ex dama non tenterà nuovamente di trovare l’amore nello studio di Maria De Filippi. Nonostante tutto, però, per lei si apriranno le porte dellarà a difesa del partito di Silvio Berlusconi, ormai defunto.

“Una nuova avventura per me” : l’ex volto di Uomini e Donne entra in Forza Italia. Le parole di Valentina Autiero - L’ex concorrente, infatti, ha deciso di debuttare in politica alle elezioni del consiglio comunale di Anzio, in provincia di Roma, che si terranno a novembre. Lo scatto ha ovviamente suscitato scalpore tra alcuni utenti. È questo il cambiamento di percorso scelto da Valentina Autiero, ex dama di Uomini e Donne, dopo la fine della sua esperienza al dating show di Maria De Filippi. (Ilfattoquotidiano.it)

