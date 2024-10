Anteprima24.it - Casagiove, arrestate due truffatrici: tornavano dalle Marche con soldi e gioielli

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa Polizia di Stato di Caserta ha arrestato 2 donne, di 29 e 26 anni, originarie della provincia di Napoli, ritenute responsabili di una truffa avvenuta nelle. Gli accertamenti dei poliziotti della Stradale della Sottosezione di Caserta Nord, condotti insieme ai carabinieri della Stazione di Fermo, hanno consentito di risalire ad una truffa messa in atto nella città marchigiana, dove una donna di 85 anni è stata raggiunta dalla telefonata di un “capitano dei carabinieri”, che le aveva comunicato l’arresto del figlio, per aver provocato un grave incidente stradale. Una successiva chiamata di un “avvocato”, incalzando con richieste di denaro per consentire la liberazione del figlio, ha convinto la donna a consegnareed oggetti preziosi ad una persona, presentatasi presso la sua abitazione.