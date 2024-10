Aston Villa, Emery: “Dobbiamo migliorare ogni giorno, il club è sulla stessa linea d’onda” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il tecnico dell’Aston Villa, Unai Emery, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’impegno di Champions League contro il Bologna: “Amiamo il calcio, amiamo il nostro lavoro e avere successo. Vogliamo raggiungere i nostri obiettivi individualmente e collettivamente. Uno di questi è ovviamente giocare in Champions League. Ora siamo qui e vogliamo rimanerci a lungo“. L’allenatore spagnolo ha poi aggiunto: “A volte si possono avere dei problemi, ma Dobbiamo resistere, Dobbiamo essere forti nella nostra idea per creare una mentalità forte e cercare di rompere sempre le barriere“. Emery ha proseguito: “La cosa più importante per noi è come stiamo aumentando le nostre richieste e con queste raggiungere gli obiettivi che ci prefiggiamo ogni anno. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il tecnico dell’, Unai, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’impegno di Champions League contro il Bologna: “Amiamo il calcio, amiamo il nostro lavoro e avere successo. Vogliamo raggiungere i nostri obiettivi individualmente e collettivamente. Uno di questi è ovviamente giocare in Champions League. Ora siamo qui e vogliamo rimanerci a lungo“. L’allenatore spagnolo ha poi aggiunto: “A volte si possono avere dei problemi, maresistere,essere forti nella nostra idea per creare una mentalità forte e cercare di rompere sempre le barriere“.ha proseguito: “La cosa più importante per noi è come stiamo aumentando le nostre richieste e con queste raggiungere gli obiettivi che ci prefiggiamoanno.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Aston Villa-Bayern Monaco (Champions League - 02-10-2024 ore 21 : 00 ) : formazioni ufficiali - quote - pronostici. Emery non recupera Cash - c’è Peretz nei convocati di Kompany - I villains sono in grande forma ma il pareggio contro l’Ipswich Town nell’ultimo turno ha impedito loro di raggiungere la vetta della Premier League. In ogni caso […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . Fermato per la prima volta in questa stagione nel big match contro il Leverkusen, il Bayern Monaco di Kompany è di scena sul campo dell’Aston Villa di Emery per il secondo turno della ... (Infobetting.com)

Aston Villa-Bayern Monaco (Champions League - 02-10-2024 ore 21 : 00 ) : formazioni - quote - pronostici. Emery non recupera Cash - c’è Peretz nei convocati di Kompany - Fermato per la prima volta in questa stagione nel big match contro il Leverkusen, il Bayern Monaco di Kompany è di scena sul campo dell’Aston Villa di Emery per il secondo turno della fase a gironi di Champions League. I villains sono in grande forma ma il pareggio contro l’Ipswich Town nell’ultimo turno ha impedito loro di raggiungere la vetta della Premier League. (Infobetting.com)

Emery chiede meglio a Villa nonostante l’ottima partenza - L’Ipswich, nel frattempo, è una delle sei squadre che non hanno ancora registrato una vittoria in Premier League in questa stagione, anche se l’ultima volta hanno negato il Southampton, squadra neopromossa, con Sam Morsy che ha segnato uno straordinario pareggio al 95? in un pareggio per 1-1. “È stata una delle scivolate con il ginocchio più brevi che abbia mai visto, quindi penso che ci sia un ... (Justcalcio.com)