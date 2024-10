Ancora problemi per Chiara Ferragni: “Il socio Pasquale Morgese vuole farle causa per gravi irregolarità” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il socio di Chiara Ferragni Pasquale Morgese vuole farle causa Nuova grana per Chiara Ferragni: secondo un’indiscrezione del Corriere della Sera, infatti, il socio Pasquale Morgese sarebbe pronto a fare causa all’influencer. La motivazione sarebbe la mancanza del bilancio 2023 di Fenice, la società di Chiara Ferragni della quale Morgese è proprietario per il 27,5%. Secondo quanto scrive il Corriere, Morgese non si sarebbe limitato a chiedere la presentazione del bilancio, ma avrebbe minacciato di avviare azioni legali che potrebbero implicare richieste di risarcimento milionarie. Tpi.it - Ancora problemi per Chiara Ferragni: “Il socio Pasquale Morgese vuole farle causa per gravi irregolarità” Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) IldiNuova grana per: secondo un’indiscrezione del Corriere della Sera, infatti, ilsarebbe pronto a fareall’influencer. La motivazione sarebbe la mancanza del bilancio 2023 di Fenice, la società didella qualeè proprietario per il 27,5%. Secondo quanto scrive il Corriere,non si sarebbe limitato a chiedere la presentazione del bilancio, ma avrebbe minacciato di avviare azioni legali che potrebbero implicare richieste di risarcimento milionarie.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ancora guai seri per Chiara Ferragni - un suo socio storico vuole chiederle i danni : ecco chi è - Si mette davvero male! . Si va a processo? Secondo quanto riporta il Corriere, il socio di Chiara Ferragni sarebbe pronto a fare appello all’articolo 2409 del Codice Civile. Secondo il noto quotidiano, il bilancio dello scorso anno sarebbe dovuto arrivare ad aprile del 2024, ma del documento, a oggi, non c’è traccia. (Donnapop.it)

Chiara Ferragni ''ha sempre cercato di trattenere Fedez'' - spunta un clamoroso retroscena - Selvaggia Lucarelli racconta un retroscena inaspettato su Chiara Ferragni, Fedez e uno dei motivi di discussione maggiore per l'ex golden couple di Instagram. Ecco cosa ha rivelato la giudice di Ballando con le Stelle. (Comingsoon.it)

Selvaggia Lucarelli svela uno dei motivi per cui Fedez e Chiara Ferragni litigavano spesso : il retroscena - Questo – e lo so perché me lo hanno detto – che più volte ha detto a lui ‘ma è possibile che tu sia sempre in guerra col mondo, basta, smettila‘. Chiara Ferragni e Fedez litigavano spesso, ma perché? A distanza di qualche mese dalla loro separazione, Selvaggia Lucarelli svela i motivi dietro i dissapori della coppia. (Donnapop.it)