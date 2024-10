A quarant'anni dalla scomparsa, ricordiamo il genio di François Truffaut con cinque dei suoi migliori film in streaming (Di lunedì 21 ottobre 2024) Uno dei fautori della Nouvelle Vague ha riscritto la grammatica del cinema in maniera indiscutibile. Ecco alcuni dei suoi film in streaming che hanno contribuito a farlo. Comingsoon.it - A quarant'anni dalla scomparsa, ricordiamo il genio di François Truffaut con cinque dei suoi migliori film in streaming Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Uno dei fautori della Nouvelle Vague ha riscritto la grammatica del cinema in maniera indiscutibile. Ecco alcuni deiinche hanno contribuito a farlo.

Mister Movie | Kevin Bacon svela i suoi Migliori Film Horror per Halloween - Un consiglio personale Tra i film suggeriti, alcuni hanno un significato speciale per Kevin Bacon. Romero e The Blair Witch Project, ma anche film più recenti che hanno saputo conquistare il pubblico, come Hereditary e Midsommar di Ari Aster. Con grande entusiasmo, Bacon ha spiegato come questo periodo dell’anno sia il suo preferito, grazie alla possibilità di vivere esperienze ... (Mistermovie.it)

Casting e riprese per il film “10 giorni dai suoi” : ciak da Punta della Suina a piazza San Giorgio - MELPIGNANO/GALLIPOLI - Proseguono le prime riprese salentine, e i relativi casting sul territorio, per la nuova fatica cinematografica del regista Alessandro Genovesi, impegnato con il nuovo film “10 giorni dai suoi” con protagonisti Fabio de Luigi, Valentina Lodovini e Dino Abbrescia. Nel cast... (Lecceprima.it)

Sigourney Weaver compie 75 anni : celebriamo questa leggenda del cinema con i suoi migliori film in streaming - Tre nomination all'Oscar e tanti ruoli iconici soprattutto nel genere fantastico. Ecco i grandi film in streaming di Sigourney Weaver, recentemente premiata col Leone d'Oro alla carriera al Festival di Venezia. (Comingsoon.it)