Un cantante di Amici: “Sono fidanzato con un uomo trans e vivo una relazione aperta” (Di domenica 20 ottobre 2024) Vi ricordate di Andrea Di Giovanni? Lui è stato un cantante dell’edizione di Amici del 2013, ma purtroppo è stato eliminato nel corso della prima puntata del serale non senza polemiche. “A fine liceo c’è stata la mia esperienza ad Amici dato che a 16 anni ho capito che questa sarebbe potuta diventare la mia carriera. Sono uscito purtroppo durante la prima puntata del serale senza cantare per una serie di dinamiche. Probabilmente avessi cantato non sarei uscito perché il livello medio non era così alto. Quello è un mondo particolare fatto da molte variabili molte delle quali non dipendono da te. Ci voleva forse qualcosa di più a livello di personalità. In un contesto che ha delle telecamere e ha lo scopo di intrattenere serve sì la voce bella, ma anche un po’ di drammi e di litigi. Biccy.it - Un cantante di Amici: “Sono fidanzato con un uomo trans e vivo una relazione aperta” Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Vi ricordate di Andrea Di Giovanni? Lui è stato undell’edizione didel 2013, ma purtroppo è stato eliminato nel corso della prima puntata del serale non senza polemiche. “A fine liceo c’è stata la mia esperienza addato che a 16 anni ho capito che questa sarebbe potuta diventare la mia carriera.uscito purtroppo durante la prima puntata del serale senza cantare per una serie di dinamiche. Probabilmente avessi cantato non sarei uscito perché il livello medio non era così alto. Quello è un mondo particolare fatto da molte variabili molte delle quali non dipendono da te. Ci voleva forse qualcosa di più a livello di personalità. In un contesto che ha delle telecamere e ha lo scopo di intrattenere serve sì la voce bella, ma anche un po’ di drammi e di litigi.

