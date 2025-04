Ilrestodelcarlino.it - Papà Pietro:: "Da oggi riparte la nostra esistenza"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Noi ancora siamo in piedi. Dala". Rabbia ma anche tenace attaccamento alla vita. È con queste parole chePanzieri, padre di Pierpaolo, ha commentato la sentenza di condanna nei confronti di Micheal Alessandrini. "Andiamo avanti, perché questa è la forza dell’essere umano – continua il padre di Pierpaolo –. Non rimango fermo. Ora è il momento per rimettere in moto lavita, la mia, quella di mio figlio e della mia ex moglie. Più di così non potevamo fare. Ci siamo rivolti ai migliori avvocati, abbiamo fatto squadra e abbiamo avuto il sostegno, continuativo, di tutti gli amici di Pier che ci sono sempre stati accanto, ad ogni udienza". Amici e familiari, tuttavia, non nascondono tristezza e delusione per una sentenza che avrebbero voluto più severa nella quale non vengono riconosciute le aggravanti della premeditazione e dell’aver agito per futili motivi.