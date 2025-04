La madre di Sara Campanella | Non si è resa conto del rischio andate a denunciare

Leggi su Open.online

Cetty Zaccaria è ladi, uccisa da Stefano Argentino per strada a Messina. Cetty dice che la figlia non le aveva mai parlato di lui: «Mai. Nessuno di noi sapeva della sua esistenza, nessuno l’aveva sentito nominare. E certo non sono mai stati insieme». La figlia «era circondata da amici, da persone che le volevano bene ed era una ragazza positiva, buona, che non vedeva il male negli altri. Non è mai stata diffidente, guardinga, e non si saràdelche correva», dice oggi a Lara Sirignano del Corriere della Sera.Cetty ZaccariaE aggiunge: «Se avessimo avuto il minimo sentore che qualcosa non andava, l’avremmo accompagnata noi a fare denuncia. È nella nostra mentalità. Non avremmo esitato un istante. Io sono convinta che rivolgersi alle forze dell’ordine sia la strada giusta e invito tutte le vittime a