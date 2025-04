Ilrestodelcarlino.it - Sp 33, toppe peggio delle buche

Non si placano le proteste, anzi aumentano sempre di più, per leche si trovano nella rotonda a Gatteo accanto al casello "Valle del Rubicone" dell’A14, inaugurata il 7 agosto 2015. Ma non solo. Anche nelle altre sei rotonde da Gatteo fino al mare lungo la provinciale 33 l’asfalto è quasi impraticabile. Sono soprattutto i ciclisti a lamentari in quanto nelle rotonde imperano lea causaquali chi la percorre in bicicletta rischia di cadere e molti preferiscono scendere e farla a piedi, con la paura però di essere travolti da auto e camion in quanto trattasi di un luogo dal traffico intensissimo. Le proteste di tutti gli utenti della provinciale riguardano tutta la provinciale 33, dal cavalcaferrovia fra Savignano sul Rubicone e il mare, compreso l’innesto nella rotonda dell’Oikos nella località balneare, è ridotta ormai in uno stato pietoso con il limite dei 70 kmh anche se è già pericoloso percorrerla ai 60 kmh rischiando, come è già successo più volte, di finire nel fossato a est oppure a ovest dentro il fiume Rigossa.