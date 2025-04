Tg24.sky.it - Forze dell’ordine, cosa cambia con la nuova legge: dalle assunzioni ai corsi, le novità

Leggi su Tg24.sky.it

È arrivato martedì il via libera definitivo al disegno disul riordino delle: la Camera dei Deputati ha infatti approvato il ddl omnibus che contiene una serie di norme riguardanti la Polizia di Stato, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco, con una delega al governo per il riordino di quest'ultimo comparto. L'Aula di Montecitorio ha confermato il testo che era già stato approvato dal Senato, che è quindi. “Il Parlamento ha approvato norme fondamentali e utilissime per sostenere e migliorare il comparto Sicurezza e Soccorso pubblico. Si tratta di un significativo pacchetto di misure con cui governo e maggioranza hanno voluto dare ulteriori strumenti e risorse agli uomini e alle donne impegnati ogni giorno per garantire la sicurezza degli italiani”, ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi.