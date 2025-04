Ilgiorno.it - Terremoto in Asm, 15 sotto accusa. Fissata l’udienza preliminare

È arrivata al primo step l’inchiesta Clean 1, che a fine 2023 aveva coinvolto i vertici di Asm e il Comune di San Genesio. Quindici le persone rinviate a giudizio che il 13 maggio dovranno comparire davanti al gip. Dovranno rispondere di peculato l’ex presidente di Asm Manuel Elleboro, 53 anni, il consulente esterno Dario Francolino di 57, l’ex consigliera di Asm Elisabetta Fedegari di 44, l’ex direttore generale di Asm Giuseppe Chirico di 66 e Rocco Reitano di 53. Secondo l’avrebbero affidato a una società di consulenza la realizzazione di un video istituzionale, nascondendo in realtà un contributo prestato alla campagna elettorale svolta in favore di Fedegari. Per turbativa d’asta, invece, sono stati rinviati a giudizio Gianluca Di Bartolo, 33 anni progettista e direttore dei lavori per la messa in sicurezza della scuola primaria comunale, Nausica Donato direttore dell’ufficio tecnico di 46 e il sindaco Enrico Tessera di 62.