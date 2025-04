Corrieretoscano.it - La Misericordia San Francesco di Massa compie 40 anni con una giornata di iniziative

– LaSandicelebra i suoi 40di impegno con Mis-Emergenza, un evento speciale che si terrà il 5 aprile in piazza Aranci a. Organizzato dall’area emergenza della, l’evento offre una serie di attività formative e interattive per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza del primo soccorso e della gestione delle emergenze.L’iniziativa si inserisce nelle celebrazioni per il 40°versario dellaSandi, un’associazione che da decenni garantisce sicurezza e assistenza alla comunità attraverso la formazione e l’intervento in situazioni critiche. MIS-EMERGENZA sarà un’occasione unica per avvicinarsi al mondo del soccorso e scoprire il valore della solidarietà.Il programmaA partire dalle 15,30, l’evento offrirà numerose attività per tutte le etàManovre salvavita: sessioni pratiche per imparare le manovre salvavita pediatriche e per adulti (ggio cardiaco, disostruzione delle vie aeree)Esposizione di attrezzature e veicoli di emergenza: si possono scoprire da vicino le attrezzature e i mezzi utilizzati dalla Protezione Civile, con spiegazioni sul loro funzionamentoAttività per bambini: percorsi didattici, giochi educativi, caccia al tesoro e truccabimbiProve di guida sicura: i maggiorenni potranno mettersi alla prova alla guida di un’ambulanza, accompagnati dai formatori dellaCamper della salute: uno spazio dedicato alla prevenzione e alla salute, con informazioni utili e screening gratuitiAttività sociali: scopri come lasupporta la comunità con trasporti assistiti e altri servizi per chi ne ha bisognoMusica e dj set: un pomeriggio di intrattenimento all’insegna del divertimento.