Ilrestodelcarlino.it - Resa dei conti in via Agucchi. Rissa tra giovani a colpi di machete. Tagliate le dita a un ventiduenne

Si erano dati appuntamento per parlare. In passato avevano litigato. E l’incontro di martedì pomeriggio avrebbe dovuto chiarire la questione. Invece, in via, è finita nel sangue. Con tanto diperse. La vittima è un giovane bolognese, classe 2003, che ha riportato delle gravi ferite alla mano sinistra. Arlo però è stato un ragazzo che conosceva. Un giovane sui cui ora si stanno concentrando le ricerche della Polizia, intervenuta intorno alle 18.55 nelle vicinanze del giardino Farpi Vignoli, un luogo finito nel mirino dei residenti dopo inui problemi a cui stanno assistendo nella zona. Il giovane 22enne però non era solo: con lui c’erano anche due amici che hanno raccontato l’accaduto alla Polizia. Il, così come altri elementi sulla scena dell’aggressione, sono stati repertati dalla Polizia Scientifica.