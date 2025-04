Ilrestodelcarlino.it - "Mandami un video nuda o ti chiudo l’account". La trappola dei pedofili

"Devi farti unmentre fai le cose ‘sporche’ che ti dico io, poi me lo mandi, altrimenti faccio in modo di accedere ed estrometterti dal tuo stesso account". Questo il viscido modus operandi di due giovani, un 22enne di Roma, pregiudicato per reati affini, e un 25enne di Varese, già noto per reati contro la persona, ora in carcere, grazie ai carabinieri della Compagnia di San Lazzaro, il primo a Velletri e l’altro a Busto Arsizio. Sono indagati per i reati di produzione e detenzione di materiale pedopornografico e violenza sessuale aggravata. Gli arrestati, all’inizio del maggio del 2022, avevano adescato tre minorenni, due 12enni e una 16enne dell’hinterland bolognese, sui social network, fingendosi giovani e di bell’aspetto. Le avevano, nel tempo, spinte a credere di avere una relazione con loro, convincendole a mandare foto sempre più esplicite ein cui le minorenni si sarebbero dovute toccare le parti intime come e quando ordinavano i due aguzzini, facendo così scattare l’accusa di violenza sessuale aggravata.