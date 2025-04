Laspunta.it - Ciampino, soppressi alcuni diritti di segreteria sulle certificazioni anagrafiche

Con deliberazione della Giunta comunale n.65 del 31 marzo sono stati aggiornati gli importi deididiprocedimenti relativi ai Servizi demografici. In particolare, dal 1 aprile sono statigli importi relativi allee ad alcune autenticazioni, come meglio esplicitato nella tabella allegata sul sito istituzionale.A titolo esemplificativo, il pagamento deidiper lecorrenti di importo modesto (0,26 euro e 0,52 euro in caso di certificato soggetto ad imposta di bollo) comporta un aggravio economico per i cittadini legato all’utilizzo degli strumenti di pagamento digitali con costi di commissione di gran lunga superiori all’importo dei(fino a 2,50 euro). Tale abolizione porterà ad un’ottimizzazione del lavoro degli uffici e renderà possibile evadere in tempi celeri, tramite posta elettronica, le richieste di certificati che, ad oggi, pervengono per posta ordinaria con allegati idiin specie e la busta preaffrancata per ritornare il certificato attraverso lo stesso mezzo.