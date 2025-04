Ilgiorno.it - Il listening bar. Musica antidoto alla frenesia

Leggi su Ilgiorno.it

Oliva A Milano i luoghi si aprono e si chiudono con la stessa velocità con cui si scorre un reel. Ma ogni tanto succede qualcosa di diverso: nasce uno spazio che non si limita a offrire un servizio, ma costruisce un piccolo rito urbano, un’esperienza che lascia traccia. È il caso di OndaBar, in via Bonvesin de la Riva 3. Qui non si viene solo per bere un buon cocktail. Si viene per ascoltare. Ispirato aibar giapponesi, Onda porta a Milano una cultura dell’ascolto profondo, lontana dall’idea di “locale“ come luogo del rumore. Qui laè al centro, trattata con rispetto quasi religioso. I vinili girano, le casse vintage Altec del 1983 diffondono suoni caldi e avvolgenti, le playlist sono curate con una competenza che rasenta la filologia. Jazz, funk, elettronica: ogni sera diventa un viaggio, ogni selezione ha un senso narrativo.