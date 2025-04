Ilrestodelcarlino.it - Sabato torna l’appuntamento col campo lavoro missionario

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Le parrocchie di Savignano sul Rubicone partecipano al 45°didella diocesi di Rimini, con la raccolta che avrà luogodalle 15 alle 17.30. E invitano tutti i riempire i sacchi gialli che vengono distruibiti porta a porta. Nei punti di raccolta si possono portare carta, cartone, ferro e metalli vari, indumenti, scarpe, pelletteria, libri, giocattoli, peluche, biciclette, piccoli elettrodomestici, oggetti e biancheria per la casa, scarpe, batterie al piombo di camion, auto moto, cellulari e caricabatterie, computer, stampanti. Il tutto diviso in sacchetti diversi o scatole con scritto sopra il contenuto. Sei saranno i punti di raccolta dove i cittadini potranno portare il materiale: la piazzetta davanti la chiesa di San Giovanni in Compito, accanto alla chiesa del Cuore Immacolato di Maria nel quartiere Cesare, parcheggio davanti la chiesa di Castelvecchio, parco Nenni in via Caduti sulnel quartiere Rio Salto, piazza Borghesi davanti la chiesa di Santa Lucia, parcheggio del cimitero.