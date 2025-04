Quand’è il Carbonara Day 2025? Data e segreti del piatto più iconico della Capitale

Leggi su Funweek.it

Laè uno dei piatti più amaticucina romana, tant’è che il 6 aprile si festeggia il #Day. Si tratta di un evento voluto dai pastai di AIDEPI (Associazione delle Industrie del Dolce ePasta Italiane) e IPO (International Pasta Organisation).Ma se sulla bontà di questo classico tutto italiano sono tutti d’accordo, ci sono delle questioni che non trovano pace. Il primo dilemma: Pasta lunga? Pasta corta? Rigatoni o spaghetti? Oppure largo alla fantasia?1 – Quale tipo di pasta è più adatto per la? Ecco i migliori abbinamentiIl grande classico sono gli spaghetti, lunghi e corposi, sul quale le uova scivolano bene e il pecorino si aggruma facendoli sembrare quasi pastellati. Non c’è immagine più appetitosa di un grandedi spaghetti allanei quali tuffarsi a piene forchettate.