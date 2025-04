Ilgiorno.it - Accusato di sevizie agli animali: ritrovato

Irreperibile dopo le denunce pere crudeltà sugli, è stato trovato dalla Polizia provinciale ad una manifestazione canina a Limbiate. Domenica scorsa, una delegazione della Polizia provinciale di Monza e Brianza era ospite alla manifestazione canina allestita nel cortile di Villa Mella per una dimostrazione con cani antidroga. I poliziotti provinciali hanno riconosciuto tra il pubblico un uomo indagato per maltrattamentoe su cui si erano chiuse le indagini preliminari pere crudeltà nei confronti diche custodiva in pensione e per addestramento a Nova Milanese. Dalle indagini - spiega la Polizia provinciale - era emerso che vari, cani, pecore e oche, erano deceduti per le condizioni di malnutrizione esubite. L’uomo, 30enne, era alla manifestazione intento a pubblicizzare la propria attività di addestratore e pensione per cani e trovare clienti dopo che si era reso irreperibile e impossibile da rintracciare per la notifica degli atti giudiziari a suo carico.