Ilrestodelcarlino.it - Spaccate alle auto e risse continue, una maestra: "Situazione diventata terrificante"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Le mani sulla città. Non quelle della ‘ndrangheta, questa volta, ma quelle che gruppi sempre più numerosi di malviventi usano per danneggiamenti ade infissi, furti,. Gli episodi sono ormai quotidiani, e gli ultimi in ordine di tempo arrivano dalla zona dell’Ospedale Santa Maria Nuova e dal centro storico. Nella notte tra martedì e mercoledì infatti ignoti criminali hanno spaccato finestrini, e rubato oggetti personali, ddei dipendenti nel parcheggio antistante al nosocomio. Drammatica la testimonianza, in proposito, di Giuseppina Parente, segretaria provinciale del sindacatonomo Fials:"Ieri mattina smontando dalla notte due infermiere anziché andare a casa a riposare sono dovute andare a presentare denuncia perché hanno trovato la lorovandalizzata. Una di queste colleghe ha pure trovato sangue nella sua